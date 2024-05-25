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Открытие границ для российских туристов: Финляндия представляет новый законопроект

Финляндия готовится открыть границу с Россией для туристов

1:09
Туризм

Финляндия представила законопроект, который может открыть границы для российских туристов и регулировать права беженцев, применяющихся в стране. После принятия этого законопроекта иностранным гражданам будет запрещено подавать заявления на получение убежища непосредственно на границе, за исключением случаев, когда они находятся в особо уязвимом положении, таких как дети, инвалиды или лица, подвергающиеся угрозе смерти или пыток.

Финляндия готовится открыть границу с Россией для туристов
Фото: www.flickr.com by CGP Grey is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Новый механизм оценки уязвимости будет передан непосредственно пограничным службам, что должно помочь избежать ошибок, совершенных ранее, особенно после введения санкций против России в 2022 году, когда некоторые сотрудники пограничного контроля ошибочно приняли Шенгенскую зону за страны ЕС.

Однако все остальные претенденты на убежище, которые прибудут к финской границе, будут направлены обратно в Россию, даже если Россия откажется их принимать. Министр внутренних дел Финляндии не уточнил, каким образом это решение будет реализовано на практике.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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