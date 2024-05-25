Открытие границ для российских туристов: Финляндия представляет новый законопроект

Финляндия готовится открыть границу с Россией для туристов

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Финляндия представила законопроект, который может открыть границы для российских туристов и регулировать права беженцев, применяющихся в стране. После принятия этого законопроекта иностранным гражданам будет запрещено подавать заявления на получение убежища непосредственно на границе, за исключением случаев, когда они находятся в особо уязвимом положении, таких как дети, инвалиды или лица, подвергающиеся угрозе смерти или пыток.

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Новый механизм оценки уязвимости будет передан непосредственно пограничным службам, что должно помочь избежать ошибок, совершенных ранее, особенно после введения санкций против России в 2022 году, когда некоторые сотрудники пограничного контроля ошибочно приняли Шенгенскую зону за страны ЕС.

Однако все остальные претенденты на убежище, которые прибудут к финской границе, будут направлены обратно в Россию, даже если Россия откажется их принимать. Министр внутренних дел Финляндии не уточнил, каким образом это решение будет реализовано на практике.