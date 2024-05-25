Подготовка к поездке в Италию: ключевые требования и проверки на границе

Туристы, направляющиеся в Италию, столкнуться с проверками на границе

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы, направляющиеся в Италию, включая тех, кто прибывает из России, могут столкнуться с дополнительными проверками на границе. Официальное предупреждение от Министерства иностранных дел Италии указывает на необходимость подготовиться к четырем дополнительным проверкам. Путешественники должны предъявить заграничный паспорт, доказательства места проживания (например, электронное подтверждение бронирования отеля), обратный или дальнейший билет, а также страховку на путешествие.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Особое внимание уделяется финансовым требованиям. Туристы должны доказать наличие достаточных средств на весь период пребывания. Финансовые средства могут быть представлены в виде наличной валюты, банковских гарантий, страховых полисов или векселей. Согласно информации на веб-сайте министерства, дневная ставка на человека составляет 36,67 евро (примерно 3,7 тыс. рублей), и сумма зависит от продолжительности пребывания.

Для организованных туристов, путешествующих через туроператоров, требования немного мягче. Группам из двух и более человек, отправляющимся на недельный отдых, достаточно иметь 26,33 евро в день (примерно 2,7 тыс. рублей), что делает групповой туризм менее проблематичным.

Важно помнить, что если туристы не смогут пройти эти проверки, включая финансовые, их могут не пустить через границу. Поэтому важно заранее подготовиться ко всем требованиям.