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Под надёжным куполом: Анапа готовится обеспечить безопасность на 140 пляжах с помощью современной системы видеонаблюдения

На пляжах Анапы установят умную систему видеонаблюдения "Купол"

1:28
Туризм » Регионы » Россия

Для обеспечения безопасности отдыхающих и горожан, администрация Анапы приняла решение подключить все благоустроенные пляжи к современной системе видеонаблюдения и нейроаналитики под названием "Купол".

На пляжах Анапы установят умную систему видеонаблюдения "Купол"
Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain

Эта инновационная сеть камер будет оснащена функцией распознавания лиц, моделей и номеров автомобилей, что позволит оперативно реагировать на любые нештатные ситуации. Важно отметить, что программное обеспечение для системы "Купол" разработано в России.

Информацию о нововведениях на пляжах города передал на пресс-конференции мэр Василий Швец. Он также подчеркнул, что система "Купол" уже успешно функционирует в Анапе с 2022 года и активно интегрируется в различные сферы городской жизни, такие как транспортные узлы, образовательные учреждения, спортивные комплексы и другие.

За прошедший год благодаря этой системе было выявлено около 2,5 тысяч человек, находившихся в розыске, а также она успешно помогала городским службам в решении различных задач. Планируется, что в следующем году система будет охватывать весь город.

Кроме того, мэр Швец отметил, что все пляжи в Анапе будут оформлены в едином стиле, а на шести из них уже созданы специальные условия для маломобильных граждан, как сообщает "Интерфакс".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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