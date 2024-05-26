Под надёжным куполом: Анапа готовится обеспечить безопасность на 140 пляжах с помощью современной системы видеонаблюдения

На пляжах Анапы установят умную систему видеонаблюдения "Купол"

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Для обеспечения безопасности отдыхающих и горожан, администрация Анапы приняла решение подключить все благоустроенные пляжи к современной системе видеонаблюдения и нейроаналитики под названием "Купол".

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Эта инновационная сеть камер будет оснащена функцией распознавания лиц, моделей и номеров автомобилей, что позволит оперативно реагировать на любые нештатные ситуации. Важно отметить, что программное обеспечение для системы "Купол" разработано в России.

Информацию о нововведениях на пляжах города передал на пресс-конференции мэр Василий Швец. Он также подчеркнул, что система "Купол" уже успешно функционирует в Анапе с 2022 года и активно интегрируется в различные сферы городской жизни, такие как транспортные узлы, образовательные учреждения, спортивные комплексы и другие.

За прошедший год благодаря этой системе было выявлено около 2,5 тысяч человек, находившихся в розыске, а также она успешно помогала городским службам в решении различных задач. Планируется, что в следующем году система будет охватывать весь город.

Кроме того, мэр Швец отметил, что все пляжи в Анапе будут оформлены в едином стиле, а на шести из них уже созданы специальные условия для маломобильных граждан, как сообщает "Интерфакс".