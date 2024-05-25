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Важность пристегнутого ремня безопасности: уроки после инцидента с турбулентностью

Эксперты напомнили о правилах безопасности во время турбулентности

1:00
Туризм

После недавнего трагического инцидента на рейсе из Лондона в Сингапур, когда из-за сильной турбулентности погиб пассажир, а другие получили травмы, эксперты вновь подчеркнули важность соблюдения правил безопасности на борту в условиях воздушной турбулентности.

Эксперты напомнили о правилах безопасности во время турбулентности
Фото: Wikipedia by Christopher Doyle is licensed under CC BY-SA 2.0

Один из экспертов отметил, что основная угроза турбулентности заключается в том, что она может подбросить пассажиров с их мест на потолок или на других людей, однако падение самолета она практически никогда не вызывает.

Для защиты от подобных ситуаций эксперты рекомендуют всегда пристегиваться ремнем безопасности, даже когда индикатор "пристегнуться" выключен, чтобы избежать травм при внезапной турбулентности. Также советуют стараться оставаться на своем месте и минимизировать передвижение по салону, особенно во время длительных полетов. Важно также правильно упаковывать свои вещи, чтобы в случае турбулентности они не разбросались по салону, что может привести к серьезным травмам.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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