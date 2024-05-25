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Увеличение спроса на поездки по России: Камчатка и другие популярные маршруты

Россияне заинтересовались Камчаткой

0:32
Туризм

Туристы из России стали проявлять интерес к Камчатке в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом, согласно данным сервиса "Яндекс Путешествия".

Россияне заинтересовались Камчаткой
Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

За год спрос на внутренние поездки увеличился на 45%. Люди всё чаще интересуются нестандартными туристическими маршрутами и возможностью познакомиться с необычными местами внутри страны.

Кроме Камчатки, также вырос интерес к туристическим направлениям в Республике Крым, Архангельской и Мурманской областях.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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