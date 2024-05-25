Увеличение спроса на поездки по России: Камчатка и другие популярные маршруты

Туристы из России стали проявлять интерес к Камчатке в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом, согласно данным сервиса "Яндекс Путешествия".
За год спрос на внутренние поездки увеличился на 45%. Люди всё чаще интересуются нестандартными туристическими маршрутами и возможностью познакомиться с необычными местами внутри страны.
Кроме Камчатки, также вырос интерес к туристическим направлениям в Республике Крым, Архангельской и Мурманской областях.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.