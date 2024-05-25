Таджикистан глазами путешественника: уютные номера и теплый прием для русских

Россиянин рассказал, как в Таджикистане относятся к русским

Таджикистанский трип-блогер и путешественник поделился своими впечатлениями о поездке в эту страну и удивительном отношении местных к российским гостям. В своем блоге на платформе "Дзен" он отметил, что в Таджикистане есть разнообразные варианты размещения, особенно в столице, Душанбе. Он подчеркнул, что там можно арендовать номер в роскошном отеле, апартаменты в центре города или даже целый дом.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Блогер рассказал, что выбрал комнату у местной жительницы. Таджичка редко принимала гостей из России, так что он получил лучшее предложение. Он отметил, что комната была просторной, с собственной ванной комнатой и туалетом, практически как полноценный номер.

Кроме того, он отметил, что в комнате было все необходимое для комфортного пребывания: большая кровать, холодильник и кондиционер. Блогер подчеркнул важность кондиционера в летние месяцы, когда температура в Таджикистане может подниматься до 35-40 градусов Цельсия даже в тени.