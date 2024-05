Таджикистан глазами путешественника: уютные номера и теплый прием для русских

Таджикистанский трип-блогер и путешественник поделился своими впечатлениями о поездке в эту страну и удивительном отношении местных к российским гостям. В своем блоге на платформе "Дзен" он отметил, что в Таджикистане есть разнообразные варианты размещения, особенно в столице, Душанбе. Он подчеркнул, что там можно арендовать номер в роскошном отеле, апартаменты в центре города или даже целый дом.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0