Эмиратские искушения: лучшие предложения для российских туристов в ОАЭ

ОАЭ стал главным конкурентом Турции и Египта у россиян на это лето

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туризм в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) становится все более привлекательным для российских путешественников благодаря своей доступной ценовой политике и высокому уровню обслуживания. По сравнению с традиционными направлениями, такими как Турция и Египет, ОАЭ предлагают оптимальное сочетание цены и качества.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным отечественных туроператоров, стоимость путевок в ОАЭ в июне начинается от 225 000 рублей за ночь, что значительно дешевле, чем в Турции (от 341 000 рублей) и Египте (от 249 000 рублей). При этом уровень отелей в ОАЭ заметно выше, чем в этих странах.

Кроме того, летом многие отельеры в ОАЭ предлагают значительные скидки на проживание, иногда до 40%. Это делает ОАЭ еще более привлекательным направлением для российских туристов. Следует также отметить, что имеются прямые рейсы в ОАЭ, а также в Турцию и Египет, что упрощает планирование путешествия.

Тем не менее, стоит учитывать, что в некоторых отелях ОАЭ может отсутствовать алкоголь, особенно в Эмиратах, где его продажа запрещена. Тем не менее, согласно туроператорам, это не является серьезным препятствием, поскольку алкоголь легко доступен для покупки онлайн или в других местах.

Таким образом, ОАЭ становятся все более привлекательным направлением для российских туристов, предлагая комфортный отдых по доступным ценам.