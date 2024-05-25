Французский визовый центр в России снова принимает заявки онлайн: удобство для туристов

Визовый центр Франции снова принимает заявки туристов через сайт

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператоры объявили, что визовый центр Франции в России снова принимает заявки от туристов через свой сайт, избавляя клиентов от необходимости звонить в их офис. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем канале в Telegram.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно информации из чатов в социальных сетях, почти во всех регионах России уже доступны слоты для записи на июнь, июль и август. Однако некоторые заявители все еще сталкиваются с проблемами при входе в личный кабинет на сайте визового центра. Они жалуются на неактивные кнопки входа или получают сообщения о неактивном аккаунте.

Ранее из-за технического сбоя визовый центр Франции начал принимать заявки на подачу документов по телефону. Эта ситуация вынудила сотрудников центра перейти к новому методу записи путешественников на получение шенгенской визы, предлагая россиянам запись через колл-центр.