Туроператоры обновили цены: как изменились курсы для оплаты туров

Туроператоры обновили валютные ставки для оплаты туров за границу

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

В течение дня 24 мая курс доллара на Московской бирже падал ниже 89,5 рубля, а евро впервые с 5 февраля достигал отметки 97 рублей. На завтра, 25 мая, Банк России установил официальные курсы: 89,70 рубля за доллар и 97,10 рубля за евро.

Фото: flickr by Луис Хавьер Модино Мартинес is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Туроператоры также обновили ставки, по которым завтра будут принимать оплату за туры за границу. "Библио-Глобус", "Интурист", Coral Travel и "Пегас" установили стоимость в рублях по курсу 92,39 рубля за доллар и 100,01 рубля за евро. Fun&Sun будут использовать курсы 92,40 и 100,1 рубля, а Anex — 92,48 и 100,11 рубля. Туроператорские компании добавляют к курсу ЦБ 3-3,1%.

Месяц назад, 24 апреля, туроператоры рассчитывали стоимость туров за границу по курсам 96,09-96,18 рубля за доллар США и 102,5-102,65 рубля за евро. Это было на 4 и 2,5 рубля больше, чем сегодня, соответственно.

Туристам стоит учитывать, что валютный курс — лишь один из факторов, влияющих на цены турпакетов. Укрепление рубля не обязательно ведет к автоматическому снижению цен на туры за границу. Гораздо большее влияние оказывает соотношение спроса и предложения.