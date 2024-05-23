Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аня Тейлор-Джой рассказала, что из "Фуриосы" убрали важную сцену
Ветеринары ответили, почему кошка подмигивает
Юрий Лоза: "Не стоит возвращать Татьяну Лазареву к памяти"
Кинологи рассказали, зачем собаки копают землю после туалета
В Азербайджане введут новую страховку от землетрясения
Названа причина вымирания пчёл в мире
Плоский живот и пресс: простая тренировка
Трюфельное масло помогает в лечении гастрита
Илон Маск высказался против тарифов на китайские электромобили во время выступления
Туроператоры обновили цены: как изменились курсы для оплаты туров

Туроператоры обновили валютные ставки для оплаты туров за границу

1:51
Туризм

В течение дня 24 мая курс доллара на Московской бирже падал ниже 89,5 рубля, а евро впервые с 5 февраля достигал отметки 97 рублей. На завтра, 25 мая, Банк России установил официальные курсы: 89,70 рубля за доллар и 97,10 рубля за евро.

Туроператоры обновили валютные ставки для оплаты туров за границу
Фото: flickr by Луис Хавьер Модино Мартинес is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Туроператоры также обновили ставки, по которым завтра будут принимать оплату за туры за границу. "Библио-Глобус", "Интурист", Coral Travel и "Пегас" установили стоимость в рублях по курсу 92,39 рубля за доллар и 100,01 рубля за евро. Fun&Sun будут использовать курсы 92,40 и 100,1 рубля, а Anex — 92,48 и 100,11 рубля. Туроператорские компании добавляют к курсу ЦБ 3-3,1%.

Месяц назад, 24 апреля, туроператоры рассчитывали стоимость туров за границу по курсам 96,09-96,18 рубля за доллар США и 102,5-102,65 рубля за евро. Это было на 4 и 2,5 рубля больше, чем сегодня, соответственно.

Туристам стоит учитывать, что валютный курс — лишь один из факторов, влияющих на цены турпакетов. Укрепление рубля не обязательно ведет к автоматическому снижению цен на туры за границу. Гораздо большее влияние оказывает соотношение спроса и предложения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Способы использования йода для клубники
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Что делать с тюльпанами после цветения
Вариаторы больше не подведут: эксперт развенчивает мифы о надежности японских CVT
Вариаторы больше не подведут: эксперт развенчивает мифы о надежности японских CVT
Последние материалы
Когда полив может привести к гибели растений
Эксперт по косметологии обсудил методы предотвращения морщин на шее
Жаркое с картофелем по-домашнему: готовим его из курицы
Почему в кинотеатрах на самом деле принято есть попкорн
Исследователи пояснили, из-за чего возникает переедание
Певица Анна Седокова и ее муж Янис Тимма опубликовали откровенные фото
Страховщики завышают стоимость страховки для жителей приграничных регионов
Почему важно пить воду во время занятий спортом
Морковь нельзя употреблять людям с язвой желудка и колитом
Tesla отказалась от цели по производству 20 миллионов электромобилей к 2030 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников