Отдых в Грузии: летние туры от 41 000₽ с проживанием в отелях

Отдыха в Грузии летом начинается от 41т рублей

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператоры объявили российским путешественникам о ценах на путевки в Грузию на летний сезон. Об этом информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Например, стоимость туров с проживанием в грузинских отелях летом начинается от 41 тысячи рублей за 7 дней. Предложение отеля New Wave, имеющего четыре звезды, соответствует этой цене. Проживание в Chveni Ezo Boutique обойдется в 64,6 тысячи рублей, а в пятизвездочном отеле Hilton Batumi — в 82,6 тысячи рублей.

"Единственный вариант 'все включено', предложенный российскими туроператорами, — отель Castello Mare 5* в Кобулети (от 240 тысяч рублей за неделю на двоих с перелетом)", — отмечают в АТОР, подчеркивая, что в Грузии тариф "все включено" не так популярен.