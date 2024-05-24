Отдых в Грузии: летние туры от 41 000₽ с проживанием в отелях

Туроператоры объявили российским путешественникам о ценах на путевки в Грузию на летний сезон. Об этом информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Например, стоимость туров с проживанием в грузинских отелях летом начинается от 41 тысячи рублей за 7 дней. Предложение отеля New Wave, имеющего четыре звезды, соответствует этой цене. Проживание в Chveni Ezo Boutique обойдется в 64,6 тысячи рублей, а в пятизвездочном отеле Hilton Batumi — в 82,6 тысячи рублей.
"Единственный вариант 'все включено', предложенный российскими туроператорами, — отель Castello Mare 5* в Кобулети (от 240 тысяч рублей за неделю на двоих с перелетом)", — отмечают в АТОР, подчеркивая, что в Грузии тариф "все включено" не так популярен.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.