Инцидент в воздухе: молния поразила самолет Red Wings во время полета из Антальи в Новосибирск

Сообщается, что во время полета самолета российской авиакомпании Red Wings, направлявшегося из турецкой Антальи в Новосибирск, молния ударила лайнер Boeing-777-200 с пассажирами на борту. Инцидент произошел в четверг, 23 мая, как сообщает Telegram-канал Aviaincident. Уточняется, что в результате происшествия оборудование самолета не пострадало, и посадка в аэропорту Толмачево была выполнена успешно.
Также было зафиксировано, что 14 мая молния поразила самолет британской бюджетной авиакомпании Easyjet во время его полета. Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.