Инцидент в воздухе: молния поразила самолет Red Wings во время полета из Антальи в Новосибирск

В летевший из Турции самолет Red Wings ударила молния

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сообщается, что во время полета самолета российской авиакомпании Red Wings, направлявшегося из турецкой Антальи в Новосибирск, молния ударила лайнер Boeing-777-200 с пассажирами на борту. Инцидент произошел в четверг, 23 мая, как сообщает Telegram-канал Aviaincident. Уточняется, что в результате происшествия оборудование самолета не пострадало, и посадка в аэропорту Толмачево была выполнена успешно.

Фото: oompa123.deviantart.com is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Также было зафиксировано, что 14 мая молния поразила самолет британской бюджетной авиакомпании Easyjet во время его полета. Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.