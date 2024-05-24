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"Всё для китайцев": российские гостиницы и рестораны переходят на стандарт China Friendly

Отели России будут переходить на китайский стандарт "China Friendly"

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Туризм

Глава Роскачества Максим Протасов объявил о скором переходе российских отелей, ресторанов и музеев на стандарт качества China Friendly. По его словам, это изменение направлено на привлечение китайских туристов в Россию. Протасов также отметил, что помимо туризма, Роскачество активно развивает сотрудничество с Китаем в сфере торговли и экономики.

Отели России будут переходить на китайский стандарт "China Friendly"
Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Программа China Friendly начала свою работу в 2014 году с целью увеличения потока китайских туристов, владеющих русским языком, в России. Она охватывает не только отели, рестораны и музеи, но и развлекательные центры, а также компании, предоставляющие туристические услуги. Посольство Китая в Москве также высказало мнение о том, что безвизовый режим между двумя странами будет способствовать развитию туризма и бизнеса.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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