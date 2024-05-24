Глава Роскачества Максим Протасов объявил о скором переходе российских отелей, ресторанов и музеев на стандарт качества China Friendly. По его словам, это изменение направлено на привлечение китайских туристов в Россию. Протасов также отметил, что помимо туризма, Роскачество активно развивает сотрудничество с Китаем в сфере торговли и экономики.
Программа China Friendly начала свою работу в 2014 году с целью увеличения потока китайских туристов, владеющих русским языком, в России. Она охватывает не только отели, рестораны и музеи, но и развлекательные центры, а также компании, предоставляющие туристические услуги. Посольство Китая в Москве также высказало мнение о том, что безвизовый режим между двумя странами будет способствовать развитию туризма и бизнеса.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.