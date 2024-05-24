Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Всех на фронт": украинских штабистов отправляют на фронт
Ольга Бузова вспомнила своего идеального бойфренда из прошлого
Россияне всё больше доверяют фонду пенсионных накоплений от Сбера
Министр финансов США Йеллен: рост стоимости жизни стал проблемой для американцев
В США вновь обвинили Китай в военной поддержке России в ходе Украинского кризиса
Сихарулидзе напомнил, какой популярностью пользуется фигурное катание в России
NatElectron: разработана компьютерная память, действующая при температуре 600 °C
На Украине начали поиски виноватых в прорыве границы в Харьковской области
ВСУ недовольны качеством американских ракет и снарядов
"Открыли Африку": новые возможности безвизового туризма через Зимбабве

Россиянам посоветовали посещать Зимбабве в связке из 2-3 стран

Туризм

Открытие безвизового режима в Зимбабве может расширить возможности для российских туристов в этом регионе Африки. Однако эксперты рекомендуют рассматривать поездки в южную Африку как часть комплексного тура, охватывающего несколько стран, включая Зимбабве в связке с Мозамбиком, Ботсваной, Намибией или Замбией.

Россиянам посоветовали посещать Зимбабве в связке из 2-3 стран
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Михаил Мальцев, президент "Уральской ассоциации туризма", отмечает, что хотя Зимбабве само по себе может не являться ключевым туристическим направлением, оно становится интересным в контексте комплексных маршрутов. Южная Африка привлекательна своей экзотикой, возможностями для сафари, богатым животным миром и культурным разнообразием, сообщает URA. RU.

Эксперт считает, что туризм в этом регионе будет активно развиваться, основываясь на сужении альтернативных вариантов путешествий, улучшении безопасности и сервиса, а также увеличении экономического присутствия России. Он также отмечает интерес российских туристов к изучению новых территорий.

Однако Мальцев признаёт, что пока туры в южную Африку не могут привлечь массовое количество людей из-за ограниченного числа гостиничных возможностей, вопросов безопасности и недоступности побережья. По его мнению, для безопасности поездки в Зимбабве необходимо тщательно планировать маршрут, иметь достаточный бюджет и предпочтительно выбирать комплексные туры.

Артур Мурадян, вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора Space Travel, добавляет, что Зимбабве является дорогим направлением для отдыха из-за дополнительных затрат на внутренние перелеты. Он предполагает, что интерес российских туристов к этой стране останется относительно невысоким, учитывая наличие более привлекательных туристических направлений в Африке, таких как Кения, Южная Африка и Эфиопия.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Как избавиться от тли с помощью дегтярного мыла?
Этот раствор избавляет от тли, паутинного клеща и мучнистой росы: сможет приготовить каждый садовод
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Последние материалы
"Тучи сгущаются над Сионом": генсек ООН требует прекращения операции в Рафахе
В Москве и Ленобласти введены ограничения на строительство студий
В КНДР из Владивостока запустят пассажирские поезда
ЕС согласовал действия с границами на случай новой пандемии или иного форс-мажора
Как отучить кошку ходить по мебели: самый простой и безопасный способ
США продолжают поставки вооружений Украине
Перлотто со свёклой и лавандой: аппетитное блюдо
Как размножить чёрную смородину черенкованием?
Как избавиться от шрамов и рубцов на лице после пластической операции
Лариса Гузеева показала праздник в честь своего дня рождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников