"Открыли Африку": новые возможности безвизового туризма через Зимбабве

Россиянам посоветовали посещать Зимбабве в связке из 2-3 стран

Открытие безвизового режима в Зимбабве может расширить возможности для российских туристов в этом регионе Африки. Однако эксперты рекомендуют рассматривать поездки в южную Африку как часть комплексного тура, охватывающего несколько стран, включая Зимбабве в связке с Мозамбиком, Ботсваной, Намибией или Замбией.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Михаил Мальцев, президент "Уральской ассоциации туризма", отмечает, что хотя Зимбабве само по себе может не являться ключевым туристическим направлением, оно становится интересным в контексте комплексных маршрутов. Южная Африка привлекательна своей экзотикой, возможностями для сафари, богатым животным миром и культурным разнообразием, сообщает URA. RU.

Эксперт считает, что туризм в этом регионе будет активно развиваться, основываясь на сужении альтернативных вариантов путешествий, улучшении безопасности и сервиса, а также увеличении экономического присутствия России. Он также отмечает интерес российских туристов к изучению новых территорий.

Однако Мальцев признаёт, что пока туры в южную Африку не могут привлечь массовое количество людей из-за ограниченного числа гостиничных возможностей, вопросов безопасности и недоступности побережья. По его мнению, для безопасности поездки в Зимбабве необходимо тщательно планировать маршрут, иметь достаточный бюджет и предпочтительно выбирать комплексные туры.

Артур Мурадян, вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора Space Travel, добавляет, что Зимбабве является дорогим направлением для отдыха из-за дополнительных затрат на внутренние перелеты. Он предполагает, что интерес российских туристов к этой стране останется относительно невысоким, учитывая наличие более привлекательных туристических направлений в Африке, таких как Кения, Южная Африка и Эфиопия.