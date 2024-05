"Открыли Африку": новые возможности безвизового туризма через Зимбабве

Открытие безвизового режима в Зимбабве может расширить возможности для российских туристов в этом регионе Африки. Однако эксперты рекомендуют рассматривать поездки в южную Африку как часть комплексного тура, охватывающего несколько стран, включая Зимбабве в связке с Мозамбиком, Ботсваной, Намибией или Замбией.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic