"Открыли Африку": новые возможности безвизового туризма через Зимбабве

Открытие безвизового режима в Зимбабве может расширить возможности для российских туристов в этом регионе Африки. Однако эксперты рекомендуют рассматривать поездки в южную Африку как часть комплексного тура, охватывающего несколько стран, включая Зимбабве в связке с Мозамбиком, Ботсваной, Намибией или Замбией.
Михаил Мальцев, президент "Уральской ассоциации туризма", отмечает, что хотя Зимбабве само по себе может не являться ключевым туристическим направлением, оно становится интересным в контексте комплексных маршрутов. Южная Африка привлекательна своей экзотикой, возможностями для сафари, богатым животным миром и культурным разнообразием, сообщает URA. RU.
Эксперт считает, что туризм в этом регионе будет активно развиваться, основываясь на сужении альтернативных вариантов путешествий, улучшении безопасности и сервиса, а также увеличении экономического присутствия России. Он также отмечает интерес российских туристов к изучению новых территорий.
Однако Мальцев признаёт, что пока туры в южную Африку не могут привлечь массовое количество людей из-за ограниченного числа гостиничных возможностей, вопросов безопасности и недоступности побережья. По его мнению, для безопасности поездки в Зимбабве необходимо тщательно планировать маршрут, иметь достаточный бюджет и предпочтительно выбирать комплексные туры.
Артур Мурадян, вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора Space Travel, добавляет, что Зимбабве является дорогим направлением для отдыха из-за дополнительных затрат на внутренние перелеты. Он предполагает, что интерес российских туристов к этой стране останется относительно невысоким, учитывая наличие более привлекательных туристических направлений в Африке, таких как Кения, Южная Африка и Эфиопия.
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