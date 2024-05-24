Пассажирские поезда из Владивостока в Северную Корею: новый маршрут в Расон

Из Владивостока в северокорейский город Расон начнут курсировать пассажирские поезда. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем телеграм-канале.
"Необходимо наладить пассажирское сообщение. Поезд мог бы перевозить туристов и способствовать гуманитарному обмену. Мы готовы организовать такие маршруты", — заявил Кожемяко на встрече с делегацией из КНДР.
Расон уже соединен железной дорогой со станцией Хасан в Приморском крае. Для привлечения туристов к новому маршруту, губернатор предложил северокорейской стороне провести презентацию достопримечательностей Расона на Тихоокеанском туристском форуме.
ТАСС сообщает, что делегация из Расона прибыла в Россию 12 мая. Дополнительные вопросы, которые будут обсуждаться помимо открытия нового железнодорожного маршрута, не уточняются.
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