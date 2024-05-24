Обязательная компенсация за овербукинг: предложение депутата Госдумы

Госдума рассматривает введение компенсаций за овербукинг

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Депутат Госдумы Надежда Школкина предложила обязать авиакомпании выплачивать компенсации россиянам за овербукинг. Она уже направила свое предложение вице-премьеру Виталию Савельеву.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Когда авиакомпания продает больше билетов, чем имеется мест на самолете, пассажиры вынуждены либо соглашаться на другой рейс, либо обращаться в суд. По словам Школкиной, вероятность выигрыша в такой ситуации составляет 50%.

В России овербукинг официально не разрешен, но авиакомпании часто продают лишние билеты, чтобы обезопасить себя от неявки пассажиров. По закону клиенты могут рассчитывать на компенсацию в размере 25% МРОТ за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета. Также пассажиры могут требовать возмещения убытков, понесенных из-за невозможности попасть на рейс, приложив чеки за аренду жилья или оплаченные экскурсии. Авиакомпании обязаны предоставить пассажиру место на другом рейсе или вернуть деньги за неиспользованный билет.

"Люди тратят время и силы, а потом их планы срываются", — поделился мнением Алекс, предложивший обязать авиакомпании выплачивать неустойку в размере 2-3-кратной стоимости билета. Пассажиры отмечают, что авиакомпании не всегда идут навстречу: "Авиакомпания начинает затягивать с возвратом денег или переносит рейс на следующий день без компенсации, не предоставляя ни питания, ни отеля, ни альтернативного рейса", — написал читатель Денис.

В странах Евросоюза компенсации за овербукинг были введены еще в 2004 году. Если пассажир не попал на рейс, он получает от 250 до 600 евро в зависимости от длины маршрута.

В России авиакомпании штрафуют за овербукинг. В этом году были наказаны S7 и "Победа" — каждая из них заплатит по 30 тыс. руб. S7 выплатила компенсации пассажирам, которые не смогли попасть на борт, но конкретные суммы не сообщаются.