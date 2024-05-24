Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
“Братство это смирение” — священник о своем участии в байкерском движении
EClinicalMedicine: ночные кошмары могут указывать на аутоиммунные заболевания
Рецепт салата из картофеля, нута и цветной капусты
Мама рэпера Тимати рассказала, что её отправили на скорой из спортзала
Как эффективно избавиться от тли на плодовых кустраниках?
Ожидается увеличение доли РФ в мировом экспорте пшеницы
Как правильно ухаживать за ногами, чтобы избежать мозолей и натоптышей
Эксперт Родионов рассказал, что нужно проверить в авто перед наступлением жары
ВС: страховщик каско не может первым претендовать на выплату по ОСАГО
Обязательная компенсация за овербукинг: предложение депутата Госдумы

Госдума рассматривает введение компенсаций за овербукинг

2:11
Туризм

Депутат Госдумы Надежда Школкина предложила обязать авиакомпании выплачивать компенсации россиянам за овербукинг. Она уже направила свое предложение вице-премьеру Виталию Савельеву.

Госдума рассматривает введение компенсаций за овербукинг
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Когда авиакомпания продает больше билетов, чем имеется мест на самолете, пассажиры вынуждены либо соглашаться на другой рейс, либо обращаться в суд. По словам Школкиной, вероятность выигрыша в такой ситуации составляет 50%.

В России овербукинг официально не разрешен, но авиакомпании часто продают лишние билеты, чтобы обезопасить себя от неявки пассажиров. По закону клиенты могут рассчитывать на компенсацию в размере 25% МРОТ за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета. Также пассажиры могут требовать возмещения убытков, понесенных из-за невозможности попасть на рейс, приложив чеки за аренду жилья или оплаченные экскурсии. Авиакомпании обязаны предоставить пассажиру место на другом рейсе или вернуть деньги за неиспользованный билет.

"Люди тратят время и силы, а потом их планы срываются", — поделился мнением Алекс, предложивший обязать авиакомпании выплачивать неустойку в размере 2-3-кратной стоимости билета. Пассажиры отмечают, что авиакомпании не всегда идут навстречу: "Авиакомпания начинает затягивать с возвратом денег или переносит рейс на следующий день без компенсации, не предоставляя ни питания, ни отеля, ни альтернативного рейса", — написал читатель Денис.

В странах Евросоюза компенсации за овербукинг были введены еще в 2004 году. Если пассажир не попал на рейс, он получает от 250 до 600 евро в зависимости от длины маршрута.

В России авиакомпании штрафуют за овербукинг. В этом году были наказаны S7 и "Победа" — каждая из них заплатит по 30 тыс. руб. S7 выплатила компенсации пассажирам, которые не смогли попасть на борт, но конкретные суммы не сообщаются.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Как избавиться от тли с помощью дегтярного мыла?
Этот раствор избавляет от тли, паутинного клеща и мучнистой росы: сможет приготовить каждый садовод
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Последние материалы
“Братство это смирение” — священник о своем участии в байкерском движении
Politico: ЕС не доверяет США в вопросе конфискации российских активов
EClinicalMedicine: ночные кошмары могут указывать на аутоиммунные заболевания
Госдума рассматривает введение компенсаций за овербукинг
Рецепт салата из картофеля, нута и цветной капусты
Мама рэпера Тимати рассказала, что её отправили на скорой из спортзала
Как эффективно избавиться от тли на плодовых кустраниках?
Ожидается увеличение доли РФ в мировом экспорте пшеницы
Как правильно ухаживать за ногами, чтобы избежать мозолей и натоптышей
Эксперт Родионов рассказал, что нужно проверить в авто перед наступлением жары
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников