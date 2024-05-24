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Международные детские турпрограммы восстанавливаются: популярные направления и цены

РСТ: Англия выдает визы россиянам

2:07
Туризм

В этом году понемногу восстанавливаются международные детские турпрограммы, сообщила на пресс-конференции руководитель комиссии по детскому отдыху РСТ и генеральный директор туроператора "Диал-Тур" Татьяна Иванова. "Конечно, это не массовые программы, как раньше были Болгария и Греция, но сезон 2024 года показывает, что спрос у родителей есть", — отметила эксперт.

РСТ: Англия выдает визы россиянам
Фото: mod.uk by Симмо Симпсон is licensed under Open Government Licence version 1.0

Прежде всего, дети едут в учебные туры, но есть и экскурсионные программы. Наиболее популярными направлениями являются Кипр, Мальта, Дубай (в осенне-зимний период), Турция и даже Великобритания. "Англия выдает визы и пользуется большим спросом у родителей", — сказала Татьяна Иванова, чем удивила модератора пресс-конференции. Он считает, что это не случайно — Англии нужно "влиять на умы" российских детей.

Тему на пресс-конференции развивать не стали. Участники отметили, что появились новые направления международного детского отдыха, включая Китай. Осенью, возможно, туроператоры начнут предлагать детские экскурсионные туры в Узбекистан.

Поездки стоят недешево. "Турция, к сожалению, перешла из экономсегмента в более дорогой", — отметила Татьяна Иванова. Тур обойдется в 170 тыс. рублей на 2 недели вместе с перелетом, и это минимальная цена. Поездки в другие страны еще дороже. Так, Дубай — от 203 тыс., Кипр — от 270 тыс., Мальта — от 370 тыс. рублей, Ирландия — от 331 тыс. Двухнедельная языковая программа в Англии — в Лондоне или на морском побережье — стоит от 257 до 325 тыс. рублей, плюс 80-150 тыс. на авиабилеты и расходы на визу. Учебные туры в Китай заметно дешевле — около 135 тыс. рублей без учета стоимости перелета.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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