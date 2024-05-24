Летняя речная навигация в Москве: топовые направления и популярные маршруты

Сезон летней речной навигации открылся в Москве

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Москве стартовал новый сезон летней речной навигации. За последний месяц причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили круизные лайнеры более 320 раз, направляя их в различные города России. Наибольшей популярностью пользуются маршруты в Мышкин, Казань, Тверь, Ярославль и Плес. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в этом сезоне круизные лайнеры посетят почти 50 крупных городов страны. С начала навигации более 55 тысяч человек уже воспользовались речными круизами. Развитие речного транспорта делает такие путешествия еще более удобными.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International