Летняя речная навигация в Москве: топовые направления и популярные маршруты

В Москве стартовал новый сезон летней речной навигации. За последний месяц причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили круизные лайнеры более 320 раз, направляя их в различные города России. Наибольшей популярностью пользуются маршруты в Мышкин, Казань, Тверь, Ярославль и Плес. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в этом сезоне круизные лайнеры посетят почти 50 крупных городов страны. С начала навигации более 55 тысяч человек уже воспользовались речными круизами. Развитие речного транспорта делает такие путешествия еще более удобными.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.