Подъём туристического потока: Россия привлекает внимание арабских гостей

Богатые арабы нашли модное направление для туризма

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристический поток из стран Персидского залива в Россию значительно возрос. Арабские посетители предпочитают путешествовать как в составе организованных групп с экскурсиями, так и самостоятельно.

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С учетом того, что большинство ближневосточных туристов являются людьми с высоким достатком, их выбор отелей соответствует этому статусу. Глава комиссии Российского союза туриндустрии по международному сотрудничеству Сергей Войтович отмечает, что арабские туристы предпочитают бронировать номера не ниже четырехзвёздочного уровня.

Ранее в основном туристы из Европы составляли основной поток посетителей, но сейчас арабские туристы занимают лидирующие позиции и их количество значительно выросло.

Поездки в Россию стали модным трендом среди туристов из Персидского залива, особенно среди граждан Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Омана. Кроме того, Россию активно посещают туристы из Индонезии, Турции и Индии.

С начала текущего года иностранный туристический поток увеличился втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РСТ.