Новые возможности для путешествий: Калмыкия привлекает внимание туристов

В Калмыкии, как и в остальных регионах Российской Федерации, активно развивается инфраструктура для туризма.
Поддерживаемые в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", в республике строятся модульные гостиницы.
В текущем году из федерального бюджета будет выделено дополнительное финансирование для этой цели, что способствует созданию базы для развития качественной и доступной туристической инфраструктуры.
Эту информацию передал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с главой республики Бату Хасиковым.
По его словам, увеличение числа туристов будет положительно влиять не только на экономику региона, но и на развитие его транспортной системы, включая авиацию.
В 2023 году завершился капитальный ремонт пассажирского терминала аэропорта, что привело к увеличению его пропускной способности вдвое.
Также наблюдается значительный рост спроса на билеты в Калмыкию.
Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что регион может предложить туристам множество привлекательных мест, включая безграничные степи, буддийские храмы и кулинарные изыски.
Совместными усилиями данный регион Южного федерального округа станет новым магнитом для как российских, так и иностранных путешественников, по информации с government. ru.
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