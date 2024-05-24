Новые возможности для путешествий: Калмыкия привлекает внимание туристов

Калмыкия планирует стать новым туристическим центром

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Калмыкии, как и в остальных регионах Российской Федерации, активно развивается инфраструктура для туризма.

Фото: unsplash.com by Maxim Smith is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Поддерживаемые в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", в республике строятся модульные гостиницы.

В текущем году из федерального бюджета будет выделено дополнительное финансирование для этой цели, что способствует созданию базы для развития качественной и доступной туристической инфраструктуры.

Эту информацию передал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с главой республики Бату Хасиковым.

По его словам, увеличение числа туристов будет положительно влиять не только на экономику региона, но и на развитие его транспортной системы, включая авиацию.

В 2023 году завершился капитальный ремонт пассажирского терминала аэропорта, что привело к увеличению его пропускной способности вдвое.

Также наблюдается значительный рост спроса на билеты в Калмыкию.

Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что регион может предложить туристам множество привлекательных мест, включая безграничные степи, буддийские храмы и кулинарные изыски.

Совместными усилиями данный регион Южного федерального округа станет новым магнитом для как российских, так и иностранных путешественников, по информации с government. ru.