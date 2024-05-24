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Летний туристический бум: средний Урал готовится принять рекордное количество путешественников в 2024 году

Средний Урал ожидает 1,5 миллиона туристов к лету

1:27
Туризм

В начале 2024 года средний Урал посетили несколько сотен тысяч туристов, а к лету планируется принять уже 1,5 миллиона путешественников. Эту информацию раскрыла Эльмира Туканова, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона, на пресс-конференции.

Средний Урал ожидает 1,5 миллиона туристов к лету
Фото: unsplash.com by Ashim D’Silva randomlies is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"С начала года до марта мы зарегистрировали примерно 740 тысяч туристических поездок, что является низким сезоном, но все равно достаточно хорошим показателем", — отметила Туканова. Она также сообщила, что летом инфраструктура будет готова принять 1,5 миллиона туристов, а за весь год это число может превысить 4 миллиона.

"Сегодня все больше людей интересуются однодневными турами. Прогнозируется, что общее количество туристов в этом году превысит 4 миллиона", — добавила директор департамента.

Особой популярностью пользуются туры на вершины, включая восхождение на Конжаковский камень. Также активно развивается инфраструктура для туристов, включая новые объекты в северной части области, такие как Гаринский городской округ и Верхотурье.

Несмотря на это, вопросы развития туризма в северной части региона еще требуют дальнейшего обсуждения, и не всем удалось прийти к единому мнению в ходе мозгового штурма.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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