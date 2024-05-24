Летний туристический бум: средний Урал готовится принять рекордное количество путешественников в 2024 году

В начале 2024 года средний Урал посетили несколько сотен тысяч туристов, а к лету планируется принять уже 1,5 миллиона путешественников. Эту информацию раскрыла Эльмира Туканова, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона, на пресс-конференции.
"С начала года до марта мы зарегистрировали примерно 740 тысяч туристических поездок, что является низким сезоном, но все равно достаточно хорошим показателем", — отметила Туканова. Она также сообщила, что летом инфраструктура будет готова принять 1,5 миллиона туристов, а за весь год это число может превысить 4 миллиона.
"Сегодня все больше людей интересуются однодневными турами. Прогнозируется, что общее количество туристов в этом году превысит 4 миллиона", — добавила директор департамента.
Особой популярностью пользуются туры на вершины, включая восхождение на Конжаковский камень. Также активно развивается инфраструктура для туристов, включая новые объекты в северной части области, такие как Гаринский городской округ и Верхотурье.
Несмотря на это, вопросы развития туризма в северной части региона еще требуют дальнейшего обсуждения, и не всем удалось прийти к единому мнению в ходе мозгового штурма.
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