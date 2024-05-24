"Русофобия повсюду": исторические связи России и Норвегии под угрозой из-за новых визовых правил

Названы самые русофобские страны в Европе

3:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Норвегия ужесточает правила въезда для россиян: теперь разрешено посещение страны только для учебы или по приглашению от близких родственников. Хотя северная Европа не была особенно популярной среди российских туристов из-за холодного климата и не самых привлекательных морских курортов, закрытие еще одной страны является тревожным сигналом. "ФедералПресс" изучил, как этот шаг Осло повлияет на туристическую отрасль и какие исторические связи существуют между нашими странами.

Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Изменения в правилах

Согласно новым правилам, россияне смогут посещать Норвегию только с целью учебы или по приглашению от близких родственников, проживающих там. Эти ограничения, вступающие в силу в мае, коснутся в первую очередь тех, у кого уже имеются визы других стран Шенгенской зоны или норвежские визы, выданные до введения ограничений в 2022 году.

"Граждане России, имеющие шенгенские визы для туризма или других второстепенных целей, больше не смогут въезжать в Норвегию", — заявила министр юстиции Эмили Энгер Мел.

Теперь сухопутная граница с Европой для россиян полностью закрыта, поскольку Норвегия оставалась единственной "лазейкой" для российских туристов. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что это политический шаг Норвегии, который может подтолкнуть другие страны к аналогичным действиям и служит поддержкой украинского режима.

Последствия для туризма

Эксперты туристической отрасли уверены, что закрытие границ с Норвегией не окажет значительного влияния на российских туристов. Юрий Барзыкин, первый вице-президент Российского союза туриндустрии, отметил, что Норвегия никогда не была популярным направлением из-за высоких цен и сурового климата.

С 2022 года россияне уже практически не путешествуют в Европу, так как многие страны прекратили выдачу виз, а пандемия COVID-19 сократила количество поездок. В список стран, прекративших выдачу виз россиянам, входят:

Бельгия

Дания

Исландия

Латвия

Литва

Нидерланды

Польша

Словакия

Финляндия

Чехия

Эстония Другие страны, такие как Греция и Германия, также ввели ограничения.

Барзыкин также подчеркнул, что россияне открывают для себя новые направления, такие как:

Китай, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и арабские страны, где туристы не испытывают серьезных проблем.

Историческая память

Закрытие границ также поднимает вопросы исторической памяти. Светлана Журова выразила беспокойство по поводу того, что будет с договоренностями по посещению памятника советскому воину-освободителю в Киркенесе. Этот памятник был воздвигнут в 1952 году и ежегодно привлекает к себе внимание в День освобождения Северной Норвегии и Киркенеса. Вопрос о посещении памятника по новым правилам остается открытым.