Новые правила въезда в Израиль: обязательное разрешение для туристов

Израиль вводит визовые разрешения для туристов из безвизовых стран

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Израиль вводит новую процедуру получения разрешений на въезд для туристов из стран с безвизовым режимом. С 1 августа все такие туристы должны будут оформлять специальное разрешение (ETA-IL), которое позволяет въезжать в страну и находиться там до 90 дней. Эта мера направлена на повышение безопасности и предотвращение незаконного въезда.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

Пилотный проект для получения таких разрешений стартовал 1 июня для граждан США и Германии. Подавать заявки можно бесплатно, но рекомендуется делать это как минимум за 72 часа до поездки, так как обработка может занять от 24 до 72 часов.

В случае отказа в предоставлении разрешения туристу может быть отказано во въезде, и ему будет предложено обратиться в сервисный центр для выяснения причины отказа. В следующем году планируется продлить испытательный срок для граждан других стран, с которыми заключены соглашения об освобождении от виз.