Строгие правила въезда в США: личный опыт российской блогерши

Российская тревел-блогерша Марина Ершова рассказала о строгих правилах пересечения границы США в своем блоге на платформе "Дзен".
В своей публикации она описала, как прилетела в столицу штата Гавайи, Гонолулу, где встретила строгих пограничников, "которым нужно знать о тебе буквально все". По ее словам, снимать на контрольном пункте запрещено под угрозой депортации.
"Правила поведения и вся необходимая информация продублированы на многих языках мира, чтобы туристы, приехавшие в Гонолулу, могли легко узнать нужные сведения. Однако русского языка там не было. "Выкручивайся сам, здесь нас особо не ждут"", — такими словами Ершова описала американский паспортный контроль.
Она также отметила, что офицер обратил внимание на красный цвет обложки ее паспорта. Он задал вопросы о цели ее визита, откуда она прибыла в США, как долго планирует там оставаться и какие у нее планы на поездку.
"Отвечать нужно четко и по порядку. Несмотря на строгий вид, офицер азиатской внешности был довольно доброжелателен. Его работа заключается в том, чтобы задавать все эти каверзные вопросы, особенно когда перед ним стоят русские", — предупредила блогерша, добавив, что в Соединенных Штатах всегда будут интересоваться российскими законами и жителями страны.
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