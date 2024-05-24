Строгие правила въезда в США: личный опыт российской блогерши

Россиянка описала границы в США фразой "здесь нас не ждут"

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша Марина Ершова рассказала о строгих правилах пересечения границы США в своем блоге на платформе "Дзен".

Фото: commons.wikimedia.org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В своей публикации она описала, как прилетела в столицу штата Гавайи, Гонолулу, где встретила строгих пограничников, "которым нужно знать о тебе буквально все". По ее словам, снимать на контрольном пункте запрещено под угрозой депортации.

"Правила поведения и вся необходимая информация продублированы на многих языках мира, чтобы туристы, приехавшие в Гонолулу, могли легко узнать нужные сведения. Однако русского языка там не было. "Выкручивайся сам, здесь нас особо не ждут"", — такими словами Ершова описала американский паспортный контроль.

Она также отметила, что офицер обратил внимание на красный цвет обложки ее паспорта. Он задал вопросы о цели ее визита, откуда она прибыла в США, как долго планирует там оставаться и какие у нее планы на поездку.

"Отвечать нужно четко и по порядку. Несмотря на строгий вид, офицер азиатской внешности был довольно доброжелателен. Его работа заключается в том, чтобы задавать все эти каверзные вопросы, особенно когда перед ним стоят русские", — предупредила блогерша, добавив, что в Соединенных Штатах всегда будут интересоваться российскими законами и жителями страны.