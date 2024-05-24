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"Глупое решение": госдума осудила решение Норвегии о запрете на въезд для россиян

В Госдуме осудили запрет россиянам въезжать в Норвегию

1:00
Туризм

В Госдуме назвали глупым решением запрет Норвегии на посещение страны россиянами без веских причин. Об этом в интервью "Московскому комсомольцу" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев.

В Госдуме осудили запрет россиянам въезжать в Норвегию
Фото: СОЦСЕТИ НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА by Николай Валуев is licensed under public domain

Депутат отметил, что у Европы остается все меньше способов давления на Россию, поэтому они начинают их придумывать. По его словам, Евросоюз таким образом лишает себя денег, которые могли бы принести туристы из России. Валуев также подчеркнул, что Россия быстро заменит их продукт отечественным.

"В какой-то степени спасибо им за глупость", — добавил он.

Ранее стало известно, что Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для российских туристов. С 29 мая гражданам России, приезжающим в Норвегию с туристическими или другими менее важными целями, будет отказано во въезде.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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