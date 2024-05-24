Москва готовит ответ на ужесточение въездных правил Норвегии для россиян

МИД: россия ответит на ужесточение правил въезда для россиян в Норвегию

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Москва заявила о намерении ответить на ужесточение правил въезда для своих граждан в Норвегию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге, подчеркнула, что такие действия Осло могут привести к полному разрушению отношений между двумя странами, сообщает радио Sputnik.

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Захарова отметила, что новые ограничения Норвегии, вступающие в силу с 29 мая, предусматривают отказ во въезде гражданам России, прибывающим в страну с туристическими и другими "непервостепенными" целями.