Москва готовит ответ на ужесточение въездных правил Норвегии для россиян

Москва заявила о намерении ответить на ужесточение правил въезда для своих граждан в Норвегию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге, подчеркнула, что такие действия Осло могут привести к полному разрушению отношений между двумя странами, сообщает радио Sputnik.
Захарова отметила, что новые ограничения Норвегии, вступающие в силу с 29 мая, предусматривают отказ во въезде гражданам России, прибывающим в страну с туристическими и другими "непервостепенными" целями.
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