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Москва готовит ответ на ужесточение въездных правил Норвегии для россиян

МИД: россия ответит на ужесточение правил въезда для россиян в Норвегию

0:36
Туризм

Москва заявила о намерении ответить на ужесточение правил въезда для своих граждан в Норвегию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге, подчеркнула, что такие действия Осло могут привести к полному разрушению отношений между двумя странами, сообщает радио Sputnik.

МИД: россия ответит на ужесточение правил въезда для россиян в Норвегию
Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Захарова отметила, что новые ограничения Норвегии, вступающие в силу с 29 мая, предусматривают отказ во въезде гражданам России, прибывающим в страну с туристическими и другими "непервостепенными" целями.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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