"Ужас с компенсацией": женщина сломала позвоночник на водном такси и получила 1,7 миллиона рублей

Туристка сломала позвоночник на водном такси и получила 1,7 миллиона рублей

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британская туристка сломала позвоночник во время отдыха с дочерью, засудила виновных и получила компенсацию в размере 15 тысяч фунтов стерлингов (около 1,7 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно информации таблоида, туристка вместе с дочерью отправилась на экскурсию на водном такси. Изначально погода была благоприятной, и море было спокойным, но вскоре условия ухудшились. На обратном пути лодка неожиданно подскочила, и женщина получила перелом позвоночника.

"Это был настоящий ужас, одно из худших событий в моей жизни", — поделилась она, описывая боль от травмы.

По прибытии на берег туристку госпитализировали. Впоследствии она подала иск против компании, организовавшей морскую поездку, и выиграла дело.