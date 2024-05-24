"Ужас с компенсацией": женщина сломала позвоночник на водном такси и получила 1,7 миллиона рублей

Британская туристка сломала позвоночник во время отдыха с дочерью, засудила виновных и получила компенсацию в размере 15 тысяч фунтов стерлингов (около 1,7 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.
Согласно информации таблоида, туристка вместе с дочерью отправилась на экскурсию на водном такси. Изначально погода была благоприятной, и море было спокойным, но вскоре условия ухудшились. На обратном пути лодка неожиданно подскочила, и женщина получила перелом позвоночника.
"Это был настоящий ужас, одно из худших событий в моей жизни", — поделилась она, описывая боль от травмы.
По прибытии на берег туристку госпитализировали. Впоследствии она подала иск против компании, организовавшей морскую поездку, и выиграла дело.
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