Российский пассажир снят с рейса за дебош и нападение на попутчика в самолете

Гражданин России, устроивший беспорядок на борту самолета и ударивший другого пассажира, был снят с рейса и доставлен в полицию. Об этом сообщили на странице Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте во "ВКонтакте".
Инцидент произошел 21 мая на рейсе из Челябинска в Санкт-Петербург. В полицию поступила информация о нарушении общественного порядка одним из пассажиров во время посадки. По данным источника, 35-летний житель Санкт-Петербурга поссорился с попутчиком, оскорбил его нецензурной бранью и ударил по голове пластиковой бутылкой с водой.
В результате нарушителя доставили в дежурную часть, где на него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.
Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода.