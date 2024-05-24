Российский пассажир снят с рейса за дебош и нападение на попутчика в самолете

Россиянин ударил попутчика в самолете бутылкой по голове и был задержан

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гражданин России, устроивший беспорядок на борту самолета и ударивший другого пассажира, был снят с рейса и доставлен в полицию. Об этом сообщили на странице Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте во "ВКонтакте".

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инцидент произошел 21 мая на рейсе из Челябинска в Санкт-Петербург. В полицию поступила информация о нарушении общественного порядка одним из пассажиров во время посадки. По данным источника, 35-летний житель Санкт-Петербурга поссорился с попутчиком, оскорбил его нецензурной бранью и ударил по голове пластиковой бутылкой с водой.

В результате нарушителя доставили в дежурную часть, где на него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.