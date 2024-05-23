Пляжи Хургады переполнены местными жителями, несмотря на жару +40°C

Несмотря на 40°C жару, пляжи Хургады оказались полностью заполнены

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на рекордную температуру +40°C, пляжи Хургады в Египте стали популярным местом отдыха. В этот раз основной поток отдыхающих составляют не российские туристы, которые обычно выбирают этот курорт, а местные жители, путешествующие внутри страны.

Фото: Собственная работапародия на конильи Лампедуза by Джузеппе палумбо is licensed under общественное достояние

Пляжи, которые обычно пустуют в это время года, сейчас переполнены людьми, несмотря на то, что старшеклассники сдают экзамены, а также проходят предварительные экзамены.

Отели также испытывают высокий спрос, многие из них уже с утра открывают свои бассейны, пляжи и другие водные зоны для гостей. Менеджеры отелей отмечают, что число отдыхающих начало расти с начала недели и ожидают, что эта тенденция сохранится в течение всего лета.