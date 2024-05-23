Инцидент с участием полицейских произошел на одном из пляжей Анапы. Местные жители и отдыхающие заметили патрульный квадроцикл, предназначенный для охраны береговой линии, и выразили недовольство его высокой скоростью. Один из туристов, недовольный ситуацией, опубликовал видео, на котором полицейские проезжают мимо играющих детей.
Представители Министерства внутренних дел Краснодарского края заявили, что официальных жалоб от граждан не поступало, и подчеркнули, что действия полицейских соответствуют закону. Они отметили, что использование специального оборудования позволяет оперативно реагировать на события на обширных участках береговой линии.
Этот случай добавил проблем в туристическую индустрию, которая уже сталкивается с другими трудностями, включая рост цен на международные поездки, что делает заграничный туризм доступным только для состоятельных граждан.
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