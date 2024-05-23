Полицейский инцидент на пляже Анапы: недовольство туристов и местных жителей

Туристы оказались недовольны патрулём полицейских на квадроцикле в Анапе

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Инцидент с участием полицейских произошел на одном из пляжей Анапы. Местные жители и отдыхающие заметили патрульный квадроцикл, предназначенный для охраны береговой линии, и выразили недовольство его высокой скоростью. Один из туристов, недовольный ситуацией, опубликовал видео, на котором полицейские проезжают мимо играющих детей.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Представители Министерства внутренних дел Краснодарского края заявили, что официальных жалоб от граждан не поступало, и подчеркнули, что действия полицейских соответствуют закону. Они отметили, что использование специального оборудования позволяет оперативно реагировать на события на обширных участках береговой линии.

Этот случай добавил проблем в туристическую индустрию, которая уже сталкивается с другими трудностями, включая рост цен на международные поездки, что делает заграничный туризм доступным только для состоятельных граждан.