Топ экологических троп России: лучшие маршруты для любителей природы

Россиянам рассказали про экологические тропы страны

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России продолжает расти популярность экологических троп, которые привлекают своей уникальностью и красотой природной среды. Эти пешеходные маршруты часто проложены в местах с живописными видами и чистым воздухом, но иногда встречаются и в городских парках.

Фото: unsplash.com by Max Lakutin lktnm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Примером такой тропы является "Трын-тропа", расположенная недалеко от Выборга в Ленинградской области. Этот маршрут длиной чуть более километра начинается на территории базы отдыха и проходит через густой лес, где туристы могут увидеть десятки арт-объектов, необычные валуны и сделать множество интересных фотографий.

Тропа идеально подходит как для неспешных прогулок, так и для утренних пробежек. В альтернативу ей можно рассмотреть подводную экотропу в Алтайском природном биосферном заповеднике, которая позволяет наблюдать за уникальным подводным миром и обитателями Телецкого озера.

Среди других популярных маршрутов можно выделить Великую Байкальскую тропу, которая окружает самое большое озеро в мире, и Колвицкие водопады в Мурманской области, где можно насладиться красотами северной природы. В Москве стоит обратить внимание на экотропу в парке Сокольники, где можно прогуляться среди вековых деревьев и воспользоваться спортивными площадками.

Эти маршруты демонстрируют богатство и разнообразие природного наследия России, предоставляя возможность каждому насладиться природой и вести здоровый образ жизни.