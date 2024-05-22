Экономичный отдых в России: альтернативы зарубежным курортам

В Совфеде дали совет россиянам, как экономить на туризме

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство зарубежных курортов становятся все менее доступными для россиян, поэтому туристам стоит обратить внимание на отдых в России. Для большей экономии можно отказаться от пляжных туров и попробовать другие форматы отдыха, заявила член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова.

Фото: wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По ее мнению, отдыхающим в Краснодарском крае стоит присмотреться к экскурсионным, винным и гастрономическим турам. Эти туры значительно дешевле пляжных, но также проходят на побережье Черного моря.

"В этом году нестандартные форматы могут стать отличным вариантом для экономных туристов, рассматривающих курорты Кубани. Их стоимость значительно ниже, а впечатлений и приятных воспоминаний будет намного больше", — пояснила сенатор.

Ольга Епифанова также рекомендовала туристам, не любящим жару, отправиться за недорогим отдыхом в Коми или Архангельскую область. В этих регионах хорошо развит экологический и культурный туризм, и есть множество вариантов размещения.

"В северных регионах есть множество бюджетных вариантов отдыха, которые позволяют насладиться красотами без особых затрат. От посещения природных заповедников до знакомства с культурным наследием", — добавила парламентарий.

Для туристов, которые не готовы отказаться от пляжей, но имеют ограниченный бюджет, стоит рассмотреть поездку в Крым. До полуострова можно добраться как на железнодорожном, так и на автотранспорте. В местных отелях много свободных номеров: на летний сезон забронировано только 45% мест, а цены значительно ниже, чем в Краснодарском крае, сообщило Министерство туризма республики.