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Лучшие маршруты для автопутешествий: республика Алтай, Калининградская область и Карелия

Известны лучшие маршруты для автопутешествий по России

1:43
Туризм

Республика Алтай, Калининградская область и Карелия были названы одними из лучших регионов для автомобильных путешествий в исследовании онлайн-сервиса "Туту.ру", которое поступило в редакцию "Ленты.ру".

Известны лучшие маршруты для автопутешествий по России
Фото: 500px.com by Davide Cetta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперты отметили Чуйский тракт как одну из самых красивых дорог России. Этот маршрут проходит через Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай до границы с Монголией. Особо живописные участки расположены возле границы, где можно увидеть горы необычных оттенков и Чуйскую степь.

Для посещения Калининградской области летом специалисты рекомендовали маршрут вдоль побережья: от Балтийска до Янтарного, далее в Светлогорск, Зеленоградск и Куршскую косу. Еще одним привлекательным маршрутом для автопутешествий названа трасса "Сортавала", которая начинается в Санкт-Петербурге и проходит через Карелию.

Хакасия и Тува также вошли в список самых живописных регионов. Туристам советуют проехать по Усинскому тракту, который соединяет Абакан с Кызылом. Здесь можно наслаждаться разнообразными пейзажами — от горных вершин и степей до равнин и хвойных лесов. Независимо от конечного пункта, путешествие по этим маршрутам запомнится надолго.

Ранее Алтайский край и Карелия также были включены в рейтинг лучших мест для прогулок на природе по версии "Туту.ру". По мнению специалистов, хайкинг особенно популярен в Алтае, Карелии, Бурятии и Красноярском крае, где даже создано мобильное приложение с пешими маршрутами для туристов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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