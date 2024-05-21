"И это взять?": топ незаменимых вещей для идеального пляжного отдыха

Туристам посоветовали, что взять с собой на пляж

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляжный сезон не за горами, и важно к нему как следует подготовиться. Мы поговорили с трэвел-блогером Викторией Исаевой, которая поделилась своими сожалениями о забытых перед походом на пляж вещах.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Успокаивающий лосьон для тела

Одного средства с SPF недостаточно, необходимо также заботиться о коже после солнечных ванн.

"Каждый раз, когда я забываю увлажняющее средство, мне приходится лечить последствия у дерматолога. Можно было просто использовать питательный лосьон после каждого выхода на пляж, и проблем бы не было", — рассказывает Виктория.

Не забывайте, что кожа подвергается воздействию солнца, соли и воды с разной жесткостью. При правильном уходе ваш загар будет красивым, а не проблемным.

Специальная обувь

Даже на пляж стоит выбирать обувь, которая не только подходит к купальнику и аксессуарам, но и удобна.

Виктория: "Вы не всегда знаете, каким будет вход в воду там, где проведете две недели, поэтому обязательно возьмите с собой простую, но прочную резиновую обувь. Она может спасти ваши ноги от травм".

Рубашка с длинными рукавами

На жарком пляже погода может измениться в мгновение ока, и вас может застать неприятный ветер.

Виктория: "Если я еду в тропические страны, где погода может резко меняться, я обязательно беру с собой легкую рубашку с длинными рукавами. В ней не жарко, но она отлично защищает от перепадов температур".