Венеция заработала почти 1 миллион евро на туристическом сборе в первый месяц

Венеция заработала почти 1 млн евро на туристическом сборе за один месяц

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

После введения туристического сбора власти Венеции за первый месяц заработали почти 1 миллион евро. Сбор составляет 5 евро и распространяется на всех дневных посетителей, за исключением жителей региона Венето, студентов и детей младше 14 лет.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

За первые 11 дней действия сбора было продано свыше 195 000 билетов, что принесло 977 400 евро.

Хотя доходы превысили ожидания, расходы на создание системы онлайн-бронирования, информационную кампанию и другие затраты составили 3 миллиона евро и пока не окупились.

После пробного периода, завершающегося в конце мая, стоимость билета может возрасти до 10 евро в день. Неуплата сбора грозит штрафом от 50 до 300 евро.

Несмотря на введение налога, количество туристов в Венеции выросло по сравнению с предыдущим годом. Однако некоторые члены городского совета считают эту меру неудачной.