После введения туристического сбора власти Венеции за первый месяц заработали почти 1 миллион евро. Сбор составляет 5 евро и распространяется на всех дневных посетителей, за исключением жителей региона Венето, студентов и детей младше 14 лет.
За первые 11 дней действия сбора было продано свыше 195 000 билетов, что принесло 977 400 евро.
Хотя доходы превысили ожидания, расходы на создание системы онлайн-бронирования, информационную кампанию и другие затраты составили 3 миллиона евро и пока не окупились.
После пробного периода, завершающегося в конце мая, стоимость билета может возрасти до 10 евро в день. Неуплата сбора грозит штрафом от 50 до 300 евро.
Несмотря на введение налога, количество туристов в Венеции выросло по сравнению с предыдущим годом. Однако некоторые члены городского совета считают эту меру неудачной.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.