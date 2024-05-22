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Беспроводной интернет в российских самолетах: доступ станет реальностью к 2028 году

Wi-Fi на борту самолетов будет повсеместным к 2028 году

1:13
Туризм

Российские авиакомпании вскоре смогут предоставлять своим пассажирам доступ к интернету во время полетов. Эта возможность стала реальной благодаря соглашению, подписанному между Министерством цифрового развития Российской Федерации и компанией "Аэрофлот". Согласно документу, планируется внедрение беспроводного интернета на всех российских самолетах к 2028 году.

Wi-Fi на борту самолетов будет повсеместным к 2028 году
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Для реализации этого проекта будет задействована спутниковая группировка, включающая более 700 низкоорбитальных спутников. Проект, разработанный Бюро 1440, обеспечит предоставление интернет-услуг как минимум в 70 странах мира. Кроме того, это позволит авиакомпаниям внедрять системы дистанционного управления, сценарии резервного копирования и видеосвязь.

Новая технология уже прошла успешные испытания на некоторых маршрутах, включая скоростные поезда "Сапсан". Там максимальная скорость интернет-соединения может достигать 600 МБ/с, что значительно улучшит качество интернета в поездах и сделает его более удобным для пассажиров.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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