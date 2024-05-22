Беспроводной интернет в российских самолетах: доступ станет реальностью к 2028 году

Российские авиакомпании вскоре смогут предоставлять своим пассажирам доступ к интернету во время полетов. Эта возможность стала реальной благодаря соглашению, подписанному между Министерством цифрового развития Российской Федерации и компанией "Аэрофлот". Согласно документу, планируется внедрение беспроводного интернета на всех российских самолетах к 2028 году.
Для реализации этого проекта будет задействована спутниковая группировка, включающая более 700 низкоорбитальных спутников. Проект, разработанный Бюро 1440, обеспечит предоставление интернет-услуг как минимум в 70 странах мира. Кроме того, это позволит авиакомпаниям внедрять системы дистанционного управления, сценарии резервного копирования и видеосвязь.
Новая технология уже прошла успешные испытания на некоторых маршрутах, включая скоростные поезда "Сапсан". Там максимальная скорость интернет-соединения может достигать 600 МБ/с, что значительно улучшит качество интернета в поездах и сделает его более удобным для пассажиров.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.