Беспроводной интернет в российских самолетах: доступ станет реальностью к 2028 году

Wi-Fi на борту самолетов будет повсеместным к 2028 году

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские авиакомпании вскоре смогут предоставлять своим пассажирам доступ к интернету во время полетов. Эта возможность стала реальной благодаря соглашению, подписанному между Министерством цифрового развития Российской Федерации и компанией "Аэрофлот". Согласно документу, планируется внедрение беспроводного интернета на всех российских самолетах к 2028 году.

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Для реализации этого проекта будет задействована спутниковая группировка, включающая более 700 низкоорбитальных спутников. Проект, разработанный Бюро 1440, обеспечит предоставление интернет-услуг как минимум в 70 странах мира. Кроме того, это позволит авиакомпаниям внедрять системы дистанционного управления, сценарии резервного копирования и видеосвязь.

Новая технология уже прошла успешные испытания на некоторых маршрутах, включая скоростные поезда "Сапсан". Там максимальная скорость интернет-соединения может достигать 600 МБ/с, что значительно улучшит качество интернета в поездах и сделает его более удобным для пассажиров.