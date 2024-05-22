Поляки заместили украинцев: турпоток из Польши в Турцию удвоился за два года

Туристы из Польши заменили украинцев в Турции

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

За два года количество туристов из Польши в Турцию значительно увеличилось, сообщает газета "Экономин". Число польских туристов удвоилось, достигнув 1,54 миллиона человек. Поляки активно бронируют поездки, поэтому турецкие отели ожидают увеличения турпотока еще на 25%.

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После начала вооружённого конфликта между Россией и Украиной многие украинцы уехали в европейские страны, включая Польшу, что, возможно, способствовало росту интереса к Турции.

Наибольшее количество туристов приезжают в Турцию из Великобритании, Германии и России, но возросший интерес поляков стал неожиданностью для специалистов. В прошлом году Турция приняла около 1 миллиона польских туристов, а в 2024 году прогнозируют увеличение их количества до 1,25 миллиона.

Кроме того, курорты Эгейского моря также показывают рост. Туда отправилось больше туристов из Польши, Нидерландов и Англии, чем обычно, хотя русские и немцы по-прежнему занимают лидирующие позиции по количеству отдыхающих. В целом ожидается, что туристический поток вырастет с 15,6 миллиона человек в 2023 году до 17 миллионов в этом году.