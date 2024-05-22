Туристический налог в Санкт-Петербурге: штрафы и последствия для отельеров

Туристов будут штрафовать за несоблюдение курортного сбора в Петербурге

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Санкт-Петербурге введен новый налог — курортный сбор, который обязаны оплачивать все туристы, проживающие в отелях города. Сбор составляет 100 рублей за каждый день проживания. Если турист не оплатит эту сумму, ему грозит штраф в размере от 500 до 2000 рублей.

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Также меры наказания коснутся предпринимателей в гостиничном бизнесе. За неуплату курортного сбора им может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Однако это решение вызвало протесты у некоторых чиновников. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что Санкт-Петербург не обсуждал это решение с Ленинградской областью. Он также подчеркнул, что теперь даже депутаты Ленинградской области будут обязаны оплачивать этот сбор во время своих поездок в Санкт-Петербург на правительственные мероприятия.