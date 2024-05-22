Секретное место для отдыха бортпроводников Emirates: что скрыто на борту самолета

Туристам рассказали, зачем стюардессам секретная комната в самолете

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бортпроводники Emirates имеют доступ к секретному месту на борту самолета, где могут отдохнуть во время длительных рейсов. Видео, опубликованное в TikTok, быстро стало популярным, вызвав интерес и зависть у пользователей.

Фото: www.flickr.com by Condor.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

В секретном коридоре, который открывается, когда пассажиры спят или находятся в туалете, расположены уютные кофейные уголки и отдельные комнаты отдыха. Эти комнаты оснащены мягкими диванами, телевизорами и занавесками, чтобы экипаж мог максимально эффективно использовать время для отдыха.

Некоторые пользователи TikTok выразили желание побывать в этом уникальном месте, в то время как другие отметили, что из-за клаустрофобии они не смогли бы чувствовать себя комфортно. Тем не менее, видео собрало огромное количество просмотров и комментариев, что подчеркивает популярность такого отдыха среди авиационных работников.