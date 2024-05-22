Секретное место для отдыха бортпроводников Emirates: что скрыто на борту самолета

Бортпроводники Emirates имеют доступ к секретному месту на борту самолета, где могут отдохнуть во время длительных рейсов. Видео, опубликованное в TikTok, быстро стало популярным, вызвав интерес и зависть у пользователей.
В секретном коридоре, который открывается, когда пассажиры спят или находятся в туалете, расположены уютные кофейные уголки и отдельные комнаты отдыха. Эти комнаты оснащены мягкими диванами, телевизорами и занавесками, чтобы экипаж мог максимально эффективно использовать время для отдыха.
Некоторые пользователи TikTok выразили желание побывать в этом уникальном месте, в то время как другие отметили, что из-за клаустрофобии они не смогли бы чувствовать себя комфортно. Тем не менее, видео собрало огромное количество просмотров и комментариев, что подчеркивает популярность такого отдыха среди авиационных работников.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.