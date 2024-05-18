Red Wings возобновляет рейсы из Санкт-Петербурга в Батуми с 13 июня

Авиакомпания Red Wings из России с 13 июня возобновит регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Батуми, которые были приостановлены в 2019 году. Теперь снова можно будет путешествовать между этими городами.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и субботам. Вылет из аэропорта Пулково запланирован на 15:05, прибытие в Батуми на 20:25. Обратный рейс вылетает в 21:25 и приземляется в Санкт-Петербурге в 01:00.
Для этих рейсов будут использоваться российские самолеты SSJ-100 малой дальности.
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