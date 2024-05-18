Red Wings возобновляет рейсы из Санкт-Петербурга в Батуми с 13 июня

"Red Wings" начнут летать из Санкт-Петербурга в Батуми с 13 июня

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Red Wings из России с 13 июня возобновит регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Батуми, которые были приостановлены в 2019 году. Теперь снова можно будет путешествовать между этими городами.

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и субботам. Вылет из аэропорта Пулково запланирован на 15:05, прибытие в Батуми на 20:25. Обратный рейс вылетает в 21:25 и приземляется в Санкт-Петербурге в 01:00.

Для этих рейсов будут использоваться российские самолеты SSJ-100 малой дальности.