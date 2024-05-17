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Вспышка криптоспоридиоза в Великобритании: что нужно знать и как защититься

В Великобритании нельзя пить воду из под крана из-за эпидемии

1:04
Туризм

В Великобритании вспыхнула эпидемия криптоспоридиоза, передающегося через воду. Уже несколько десятков человек заболели. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции жителям некоторых районов Англии рекомендуется кипятить воду перед употреблением.

В Великобритании нельзя пить воду из под крана из-за эпидемии
Фото: Администрация городского округа Котельники is licensed under public domain

Криптоспоридии — это микроорганизмы, вызывающие серьёзное воспаление кишечника и других органов. Болезнь может быть очень неприятной и даже требовать госпитализации.

Согласно данным Агентства здравоохранения и безопасности Великобритании, в Южном Девоне зарегистрировано 16 случаев криптоспоридиоза. Жителям нескольких городов, включая Бриксхэм, Бучу, Кингсуэр, Роузленд и Северо-восточный Пейнтон, рекомендуется кипятить воду перед употреблением.

Некоторые инфицированные утверждают, что заболели после контакта с чистой водой. Симптомы заболевания включают диарею, боли в животе, тошноту, рвоту, повышение температуры и потерю аппетита.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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