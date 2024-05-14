Во время поездок в Турцию, российские путешественники часто встречаются с экзотическими продуктами. Например, маринад "Шалгам", который может быть ошибочно принят за вишневый сок, на самом деле является темно-красным напитком из красной репы с кисло-острым вкусом.
Турция также известна своим разнообразием варенья, включая джемы из баклажанов и острых перцев. Необычным деликатесом здесь считаются сосиски с добавлением фисташек, представляющие собой уникальный вариант местной колбасы.
Другим замечательным продуктом является "Боза" — напиток из ферментированных зерен с густой текстурой и небольшим процентом алкоголя. Пекмезе, сладкий сироп из рожкового дерева, также пользуется популярностью у туристов за свой сладкий вкус и высокое содержание витаминов.
В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя