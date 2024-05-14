Экзотические вкусы Турции: джем из баклажанов, фисташковые сосиски и многое другое

Россияне в Турции сталкиваются с экзотическими продуктами питания

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время поездок в Турцию, российские путешественники часто встречаются с экзотическими продуктами. Например, маринад "Шалгам", который может быть ошибочно принят за вишневый сок, на самом деле является темно-красным напитком из красной репы с кисло-острым вкусом.

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Турция также известна своим разнообразием варенья, включая джемы из баклажанов и острых перцев. Необычным деликатесом здесь считаются сосиски с добавлением фисташек, представляющие собой уникальный вариант местной колбасы.

Другим замечательным продуктом является "Боза" — напиток из ферментированных зерен с густой текстурой и небольшим процентом алкоголя. Пекмезе, сладкий сироп из рожкового дерева, также пользуется популярностью у туристов за свой сладкий вкус и высокое содержание витаминов.