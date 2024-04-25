Открытая Россия: валентина Матвиенко обсуждает право на международные поездки

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Матвиенко: власти не собираются запрещать россиянам путешествовать по миру

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Туризм

Власти России не планируют закрывать границы страны или запрещать своим гражданам путешествовать за ее пределы. Эту концепцию комментировала представитель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в интервью агентству РИА Новости.

Матвиенко: власти не собираются запрещать россиянам путешествовать по миру
Фото: gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Матвиенко подчеркнула, что Россия открыта для своих граждан и они имеют право на международные поездки. Она добавила, что когда россияне видят другие страны, они чаще возвращаются домой и признают преимущества своей родины.

Кроме того, она заверила, что уехавшим соотечественникам не будет запрещен въезд обратно в Россию, подчеркнув, что страна ждет их дома.

В своем интервью Матвиенко призвала создать условия для возвращения тех россиян, кто уехал за рубеж по разным причинам, но сохраняет связь с Родиной и не выступал против нее.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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