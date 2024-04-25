Открытая Россия: валентина Матвиенко обсуждает право на международные поездки

Матвиенко: власти не собираются запрещать россиянам путешествовать по миру

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти России не планируют закрывать границы страны или запрещать своим гражданам путешествовать за ее пределы. Эту концепцию комментировала представитель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в интервью агентству РИА Новости.

Фото: gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Матвиенко подчеркнула, что Россия открыта для своих граждан и они имеют право на международные поездки. Она добавила, что когда россияне видят другие страны, они чаще возвращаются домой и признают преимущества своей родины.

Кроме того, она заверила, что уехавшим соотечественникам не будет запрещен въезд обратно в Россию, подчеркнув, что страна ждет их дома.

В своем интервью Матвиенко призвала создать условия для возвращения тех россиян, кто уехал за рубеж по разным причинам, но сохраняет связь с Родиной и не выступал против нее.