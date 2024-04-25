Особые подарки для путешественников: получайте бесплатные завтраки за бронирование отелей

Путешественникам, планирующим свои поездки по России, предлагаются бонусы за онлайн-бронирование отелей и апартаментов до конца августа.
Сервис путешествий "МТС Travel" запускает необычную акцию, предоставляя бесплатные дополнительные услуги при бронировании объектов на проживание от 3 ночей. Участники акции можно найти на сайте или в приложении "MTC Travel" по специальной маркировке. Во время бронирования клиент может выбрать один из подарков: 3 бесплатных завтрака, ранний заезд или поздний выезд.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.