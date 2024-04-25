Контроль на пляже: майорка внедряет технологии для отслеживания туристов

На пляже Майорки начнут отслеживать телефоны туристов

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летом на одном из пляжей Майорки власти этого курорта Европы начнут мониторить мобильные телефоны туристов с целью контроля за наплывом отдыхающих, сообщает издание Majorca Daily Bulletin.

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Правительство Балеарских островов (Испания) объявило о необходимости получения реальных данных о заполняемости пляжей. Эта информация будет использоваться для регулирования транспортного движения и введения ограничений в пиковые периоды.

Проект будет сначала протестирован на одном из популярных побережий, таких как пляжи Кала-Варкес, Эс-Тренк или Кало-дес-Моро. Пока не уточняется, какая конкретно технология будет использоваться для отслеживания мобильных телефонов гостей и подсчета их численности.