Владивосток вновь связан с Шанхаем через прямые авиарейсы S7 Airlines

Прямые рейсы в Шанхай доступны из Владивостока

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В результате долгого перерыва Международный аэропорт Владивостока и авиакомпания S7 Airlines объявили о возобновлении прямых авиарейсов в Шанхай, один из крупнейших городов Китая.

Фото: wikimedia.org by Сергей Коровкин 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Начиная с 25 апреля, регулярные рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Время в пути составит около трех часов, что обеспечит удобство и быстроту путешествия в направлении восточного побережья Китая.

Согласно расписанию, вылеты из Шанхая запланированы на 03:10 по местному времени, с прибытием во Владивосток в 10:45. Для данного маршрута будет использоваться воздушное судно Boeing 737-800.