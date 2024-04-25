Владивосток вновь связан с Шанхаем через прямые авиарейсы S7 Airlines

В результате долгого перерыва Международный аэропорт Владивостока и авиакомпания S7 Airlines объявили о возобновлении прямых авиарейсов в Шанхай, один из крупнейших городов Китая.
Начиная с 25 апреля, регулярные рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Время в пути составит около трех часов, что обеспечит удобство и быстроту путешествия в направлении восточного побережья Китая.
Согласно расписанию, вылеты из Шанхая запланированы на 03:10 по местному времени, с прибытием во Владивосток в 10:45. Для данного маршрута будет использоваться воздушное судно Boeing 737-800.
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