Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Временно поверенную по делам Литвы в РФ Даце Рутку вызвали в МИД РФ
10 советов по экономии при походе в магазин
Российские программисты разработали виртуального режиссёра
Bloomberg: Президент Франции подвергается критике за "громкие и пустые высказывания"
DB: Жители Харькова считают, что помощь США не поможет Украине
Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск стали лидерами по онлайн-заказу лекарств
Антибиотики исключены Минздравом из обновлённого стандарта помощи при ОРВИ
Эксперты рассказали, какие ошибки совершают владельцы кошек
Риелтор оценил пассивный доход от сдачи своего жилья при проживании в съёмном
Пилот на мефедроне перед вылетом! Как это повлияет на авиабезопасность

Пилота под мефедроном задержали в аэропорту Алма-Аты

0:53
Туризм

В международном аэропорту Алма-Аты задержали пилота из Казахстана, работавшего в авиакомпании Air Astana, после того как он был обнаружен в состоянии наркотического опьянения, сообщает Telegram-канал Mash.

Пилота под мефедроном задержали в аэропорту Алма-Аты
Фото: commons.wikimedia.org by Coaster420 is licensed under public domain

31-летний Казыбек Ануарбеков, который в качестве пассажира направлялся к школьникам для презентации о работе в гражданской авиации, проявил неадекватное поведение на досмотре перед посадкой на борт. После обнаружения подозрительного состояния его подвергли медицинскому осмотру, который подтвердил наличие наркотиков в организме пилота.

По сообщению, пилота временно отстранили от работы, а ему грозят штраф в размере до 590 тысяч тенге (примерно 120 тысяч рублей), либо исправительные работы, либо арест на срок до 40 суток.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы

Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.

Три варианта подкормки томатов
Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Европа опять скупает "вредный" товар в России
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев "Отважные" вошли в Соловьёво, освобождён посёлок Новобахмутовка Дмитрий Плотников
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
Эксперты рассказали, какие ошибки совершают владельцы кошек
Риелтор оценил пассивный доход от сдачи своего жилья при проживании в съёмном
Подробности шокируют: Япония начала сброс радиоактивной воды в океан
Россиянам рассказали, что некроз поджелудочной крайне тяжёлое заболевание
Филипп Киркоров помечтал о крепком здоровье
Уникальная и красивая лунария
Блеск кожи и сокращение морщин: разбираемся в эффективности сывороток для лица
Лорд Макфолл: билль о высылке нелегалов из Британии в Руанду официально стал законом
Уникальные свойства семян льна для здоровья
Постпред США при НАТО заявила, что Китай не придерживается нейтралитета в конфликте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников