Пилот на мефедроне перед вылетом! Как это повлияет на авиабезопасность

Пилота под мефедроном задержали в аэропорту Алма-Аты

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В международном аэропорту Алма-Аты задержали пилота из Казахстана, работавшего в авиакомпании Air Astana, после того как он был обнаружен в состоянии наркотического опьянения, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: commons.wikimedia.org by Coaster420 is licensed under public domain

31-летний Казыбек Ануарбеков, который в качестве пассажира направлялся к школьникам для презентации о работе в гражданской авиации, проявил неадекватное поведение на досмотре перед посадкой на борт. После обнаружения подозрительного состояния его подвергли медицинскому осмотру, который подтвердил наличие наркотиков в организме пилота.

По сообщению, пилота временно отстранили от работы, а ему грозят штраф в размере до 590 тысяч тенге (примерно 120 тысяч рублей), либо исправительные работы, либо арест на срок до 40 суток.