8 миллиардов рублей направлены на строительство отеля в Туапсе

В Туапсе построят 5-звездочный отель за 8 млрд рублей

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

В третьем квартале 2024 года планируется начать строительство высококлассного гостиничного комплекса "Гранд Отель Агой Resort & SPA 5*" в поселке Агой Туапсинского района. Об этом сообщает РБК Краснодар, ссылаясь на представителя компании. Инвестиции в проект составят 8 миллиардов рублей.

Фото: Wikipedia by Новиков Евгений Александрович is licensed under CC BY-SA 4.0

Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году между вице-губернатором Краснодарского края Александром Руппелем, главой Туапсинского района Сергеем Бойко и АО "Турбаза "Волна".

Курортный комплекс будет включать 10 корпусов гостиницы общей вместимостью более 1 тысячи номеров, ресторан, СПА-центр, детскую игровую зону, бассейны, амфитеатр со спуском к набережной, а также тренажерный зал, зал для конференций и парковочную зону. Одновременно комплекс сможет принять 2,5 тысячи гостей, а за год — более 500 тысяч. Ожидается создание около 700 рабочих мест.