Возвращение средств за билет: ваше право при отмене или задержке авиарейса

Роспотребнадзор: что делать при задержке или отмене авиарейса

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

По различным причинам авиаперевозчик может изменить планы по авиарейсам, включая их отмену, задержку или изменение маршрута. В таких случаях отказ пассажира от полета рассматривается как вынужденный, и ему должны быть возвращены деньги за билет, как сообщает Роспотребнадзор.

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Если произошли изменения в расписании, авиаперевозчик обязан уведомить пассажиров об этом любым доступным способом.

"Роспотребнадзор подчеркивает, что независимо от причин задержек или отмены рейсов, регулярные авиарейсы должны выполняться в соответствии с установленным графиком движения воздушных судов", — отмечают в ведомстве.