Возвращение средств за билет: ваше право при отмене или задержке авиарейса

По различным причинам авиаперевозчик может изменить планы по авиарейсам, включая их отмену, задержку или изменение маршрута. В таких случаях отказ пассажира от полета рассматривается как вынужденный, и ему должны быть возвращены деньги за билет, как сообщает Роспотребнадзор.
Если произошли изменения в расписании, авиаперевозчик обязан уведомить пассажиров об этом любым доступным способом.
"Роспотребнадзор подчеркивает, что независимо от причин задержек или отмены рейсов, регулярные авиарейсы должны выполняться в соответствии с установленным графиком движения воздушных судов", — отмечают в ведомстве.
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