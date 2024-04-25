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Куда планируют поехать россияне на майские праздники? Популярные направления и бюджет

Россияне рассказали, сколько они готовы потратить на туризм на майских

3:13
Туризм

Россияне упомянули города, которые выбрали для своих майских путешествий. Согласно данным исследования НПФ "БУДУЩЕЕ", самыми популярными направлениями для отдыха в кругу семьи с детьми и людей старшего поколения являются Санкт-Петербург (32%), Москва (30%), а также регионы Русского Севера, курорты Северного Кавказа и маршруты "Золотого кольца России".

Россияне рассказали, сколько они готовы потратить на туризм на майских
Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain

Исследование, проведенное "Российской газетой", выявило, что большинство россиян (76%) планируют свои майские путешествия заранее. Около 24% респондентов намерены определиться с маршрутом либо перед праздником, либо остаться дома.

По данным опроса, около 40% россиян предпочитают путешествовать на собственном автомобиле, 19% выбирают поезд или автобус, а 18% предпочитают самолет. Только 3% респондентов рассматривают вариант путешествия на теплоходе.

Относительно планируемых расходов на майские праздники, около 31% респондентов ожидают уложиться в пределах 20-30 тысяч рублей на человека, включая стоимость билетов и проживания. Еще 18% готовы потратить от 30 до 50 тысяч рублей. Немногим менее 17% считают комфортной сумму от 10 до 20 тысяч рублей на человека. И только 12% респондентов готовы потратить на путешествие более 100 тысяч рублей на одного человека.

Самыми популярными направлениями для майских праздников стали Москва (32%) и Санкт-Петербург (31%). 30% опрошенных указали города Русского Севера, среди которых чаще всего назывались Архангельск, Петрозаводск, Псков, Вологда и Великий Новгород. Кроме того, 27% респондентов выбрали города и курорты Северного Кавказа, где наиболее часто упоминались Ставрополь, Махачкала, Грозный и Минеральные воды. 18% планируют поездки на Дальний Восток, предпочитая Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Хабаровск.

Отвечая на вопрос о наиболее комфортных направлениях для отдыха с детьми, респонденты выделили Санкт-Петербург (32%), Москву (31%), Сочи (25%) и Калининград (20%). 21% опрошенных считают приятным отдых на Байкале, упоминая города Иркутск и Улан-Удэ.

Среди наиболее комфортных городов для пожилых туристов были выделены места на маршруте "Золотого кольца России" (Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Углич, Ярославль, Суздаль и т. д.), которые были упомянуты 34% опрошенных. В список популярных направлений для пожилых туристов также вошли Кисловодск и Пятигорск, которые были названы 29% респондентов.

Кроме того, 18% россиян упомянули Казань, Нижний Новгород и Волгоград в качестве городов, подходящих для путешествий как с детьми, так и с пожилыми родственниками.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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