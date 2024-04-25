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Экологическая борьба в Хургаде: как рестораны преодолевают вызовы без рыбных блюд

В отелях и ресторанах Египта могут остаться без рыбы

1:10
Туризм

В Хургаде, популярном египетском курорте, возникает серьезное кулинарное беспокойство из-за запрета на вылов рыбы в Красном море и резкого роста цен на морепродукты. Этот запрет, введенный на три месяца местными властями, призван сохранить рыбные ресурсы в море от избыточного лова. Однако это вызвало возмущение среди местных жителей, которые начали бойкотировать рыночные торговцы, продававших рыбу по завышенным ценам. Цены на рыбу в городе удвоились, достигая до 200-210 египетских фунтов за килограмм, по сравнению с обычной ценой в 100 фунтов за килограмм. В ответ на это жители активно призывают к бойкоту морепродуктов через социальные сети.

В отелях и ресторанах Египта могут остаться без рыбы
Фото: commons.wikimedia.org by Wibowo Djatmiko is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Эта ситуация привела к снижению интереса туристов к ресторанам и отелям, специализирующимся на блюдах из свежей рыбы, что ставит под угрозу туристический сезон на курорте. В настоящее время местные власти и рыболовные компании ищут решение этой проблемы, чтобы восстановить баланс между сохранением рыбных запасов и потребностью в морепродуктах на курорте.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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